El Govern promocionará la IA "responsable, ética y segura" durante el MWC 2026

Archivo - Un visitante fotografía las inmediaciones por fuera de Fira de Barcelona durante el MWC. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat participará en el Mobile World Congress 2026 con un 'stand' propio en el que promocionará el uso de la Inteligencia Artificial (IA) "responsable, ética, segura y al servicio de las personas", bajo el lema 'IA. Responsabilitat compartida', ha explicado este miércoles en un comunicado.

Para ello, el 'stand' del Govern durante el MWC, que se celebra en Barcelona en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona entre el 2 y el 5 de marzo, contará con una experiencia lumínica como una metáfora de cómo la tecnología influye en las personas y al revés, para impulsar así una reflexión y posicionamiento sobre el modelo de desarrollo y uso de la IA en la sociedad.

También en el marco de la apuesta por una IA al servicio de las personas, el Govern impulsará, de la mano de la International Telecommunication Union (ITU) de Naciones Unidas, la segunda edición de 'AI for Good Innovation Factory Catalonia', la versión catalana del concurso de start-ups impulsado por el organismo internacional, y que este año está centrada en el ámbito de la salud.

Por otro lado, la zona expositora del pabellón Catalonia acogerá este año los 'stands' individuales de 44 empresas y centros tecnológicos del ecosistema digital catalán que participan en el MWC con el apoyo de la Generalitat, con el objetivo de promover que "conozcan potenciales socios y clientes, inversores locales y extranjeros y ganen visibilidad".

Bajo esta misma premisa, el Govern también ha facilitado en esta edición la participación de 62 start-ups catalanas en el 4YFN, el evento para empresas emergentes tecnológicas que se celebra en el marco del MWC, de la mano tanto de entidades como Acció, Biocat o el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departamento de Cultura.

Además, Acció también organizará una nueva edición del Open Innovation Challenge, el espacio para conectar grandes empresas como Banc Sabadell, Banco Mediolanum, Desigual, Grup Mediapro, LG, RACC, Repsol o Swiss Post con empresas emergentes, y que el Govern prevé que permita celebrar hasta 700 reuniones.

El impulso del talento digital femenino durante el Talent Arena, una mesa redonda en torno a la gobernabilidad digital y coordinación con el sector de las telecomunicaciones o la presentación de soluciones policiales y de seguridad adaptadas a las emergencias del siglo XXI son otros ámbitos y actividades impulsadas por el Govern durante la feria.