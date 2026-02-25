El i2CAT presentará en el MWC el "primer satélite" europeo de investigación 6G en órbita baja

Archivo - 6Gstarlab de I2cat - I2CAT - Archivo

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de investigación i2CAT, adscrito a la Conselleria de la Presidencia de la Generalitat, presentará en el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebrará del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, el 6GStarLab, el "primer satélite" de investigación 6G en órbita baja de Europa.

La infraestructura, diseñada y fabricada íntegramente en Catalunya, permitirá a las empresas y centros de investigación probar tecnologías como la banda ancha 6G o el 'edge computing' espacial, informa el centro catalán en un comunicado este miércoles.

El 6GStarLab se enmarca en el programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión UNICO I+D 6G, impulsado por el Gobierno de España dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos NextGenerationEU.

GARANTIZAR LA "TECNOLOGÍA SOBERANA"

El director del grupo de investigación en Comunicaciones Espaciales en i2CAT, Joan Francesc Muñoz, ha señalado que el 6GStarLab garantiza un modelo de desarrollo de "tecnología soberana".

"Disponer de infraestructura propia permite dejar de ser usuarios pasivos de tecnología de terceros para pasar a controlar los usuarios pasivos de tecnología de terceros", ha precisado.

Durante el MWC, los visitantes podrán conocer las capacidades del laboratorio través de un catálogo de experimentos que incluyen desde la validación de nodos 6G en bandas Ku/Ka para garantizar la conectividad en infraestructuras críticas, hasta el uso de transmisores ópticos para comunicaciones láser bidireccionales.

ESTACIÓN DE MÓRA LA NOVA

El proyecto del 6GStarLab contará con una estación óptica terrestre en Móra la Nova (Tarragona), financiada por los Fondos de Transición Nuclear, que controlará los experimentos del laboratorio e incluye tecnología precursora de las comunicaciones cuánticas.

El objetivo del 6GStarLab es ser un banco de pruebas para futuras comunicaciones cuánticas, por lo que el transmisor óptico de la estación de Móra la Nova se comunicará con el receptor óptico del laboratorio en órbita y verificará la eficiencia de las comunicaciones láser espacio-tierra-espacio en distintos escenarios.

Con este modelo, en el laboratorio de comunicaciones cuánticas de i2CAT, situado en la nueva sede corporativa del centro, en el Pier01 de Barcelona, se podrá simular la atmósfera y diseñar los protocolos necesarios para poder intercambiar claves cuánticas espacio-tierra "de la forma más eficaz posible".