ISE 2026 ocupará 101.000 m2 (+9,7%) y prevé más expositores y asistentes que el año pasado

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general del Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha explicado que la edición 2026 de esta feria del sector audiovisual, que se celebrará del 3 al 6 de febrero en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, ocupará 101.000 m2 --un 9,7% más que en 2025- y prevé acoger más expositores y asistentes.

Lo ha dicho este miércoles en una rueda de prensa para presentar la nueva edición, en la que ha puntualizado que el incremento de superficie expositiva responde a un aprovechamiento del Acceso Este, cuyo espacio para los registros se ubicará en una zona exterior para que el interior también pueda ser utilizado.

"La edición de 2025 fue un récord, mucha gente salió satisfecha y nuestra industria crece, especialmente desde la parte corporativa y no solo desde España, sino también Europa y el mundo", ha destacado el director general del ISE.

Prueba de ello es que se muestra "optimista" a la hora de superar los 85.351 asistentes de la pasada edición, que generó un impacto económico de 520 millones de euros (+11%), debido a que las inscripciones ya superan en más de un 7% las registradas en la misma fecha del año anterior.

Dos de las grandes novedades de esta edición son Spark, un nuevo evento dedicado a las industrias creativas que se celebrará del 3 al 6 de febrero, y el CyberSecurity Summit, que verá la luz el jueves 5 de ferbrero para abordar los retos de ciberseguridad a los cuales se enfrenta el sector audiovisual y la integración de sistemas.

