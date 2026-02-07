Ishmael, exresponsable educativa en EEUU, apoya la restricción de redes sociales en España

La antigua subdirectora de la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Kristina Ishmael. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La antigua subdirectora de la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de Educación de Estados Unidos, Kristina Ishmael, ha defendido la reciente iniciativa del Gobierno de España de restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

En una entrevista a Europa Press en el marco del EdTech Congress que se ha celebrado en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, ha asegurado que la medida es "totalmente lógica", señalando que esta línea de actuación es coherente con las políticas que se están implementando en países como Australia o Suecia.

"Entiendo las leyes que restringen el uso de las redes sociales, especialmente para los niños. Por eso, las apoyo firmemente y apoyo que el Gobierno esté tomando medidas para contribuir a ello", ha declarado la actual propietaria de Ishmael Consulting.

EL DEBATE DE LA IA EN LAS AULAS

Durante su trayectoria en la Oficina de Tecnología Educativa de Estados Unidos, Ishmael contribuyó en el desarrollo de la política nacional sobre equidad digital e IA en la educación, trabajando en estrecha colaboración con la Casa Blanca y la Oficina de Política Científica y Tecnológica.

A su parecer, las problemáticas en la introducción de herramientas de IA en las aulas son parecidas tanto en Estados Unidos como en Europa, y ha afirmado que la IA generativa ha provocado una necesidad urgente de establecer protocolos para proteger a los alumnos y formar a los profesores.

"La IA nunca debe reemplazar a los profesores", ha enfatizado Ishmael, defendiendo que la tecnología debe servir para reducir la carga administrativa, como la creación de planes de lecciones o la traducción de recursos para alumnos multilingües.

Sin embargo, ha advertido de que en el escenario actual la IA puede "exacerbar las brechas de equidad" si solo los centros con mayores recursos económicos pueden acceder a las herramientas más avanzadas.

ACOSO DIGITAL

Otro de los puntos que le generan mayor preocupación es el impacto de las pantallas en el cerebro de los menores y el cambio de paradigma en el acoso escolar.

Ishmael ha reconocido que, a diferencia del pasado, el "bullying" actual no termina al salir de clase, sino que persigue al menor las 24 horas del día a través de los dispositivos.

"No tengo una solución mágica, pero si los adultos y profesores no modelamos un uso responsable en un entorno seguro como el aula, ¿de quién lo van a aprender? Lo aprenderán de sus compañeros, que a veces son quienes ejercen el acoso", ha aseverado.

PROHIBICIÓN DE MÓVILES EN LAS AULAS

Respecto a la prohibición de teléfonos móviles en los centros educativos, una tendencia al alza en varios estados de Estados Unidos, Ishmael se ha mostrado esperanzada en que los estudios demuestren un impacto positivo en el aprendizaje.

"Existen aspectos muy positivos en dejar a un lado los teléfonos personales y utilizar, en su lugar, dispositivos proporcionados por la escuela que cuenten con cortafuegos y sistemas de seguridad que protejan a los niños", ha concluido, instando a las instituciones a fomentar la alfabetización y responsabilidad digital.