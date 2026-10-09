Más de 5.000 personas visitan el SAGA Barcelona Game Fest durante su primera jornada

SAGA Barcelona Game Fest - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 personas han acudido al recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona en el primer día del nuevo SAGA Barcelona Game Fest, la primera edición de un salón que quiere ser "la gran cita del videojuego en el sur de Europa", informa el salón en un comunicado este viernes.

En esta primera jornada han tenido lugar más de 600 reuniones de profesionales del sector a través de la plataforma MeetToMatch, y más de 2.000 estudiantes y docentes han acudido al evento, que ha acogido un kick-off de la liga universitaria UB Alma Mater de League of Legends.

La jornada comenzó con la visita institucional del director y la subdirectora adjunta del Centro de Coordinación de Industrias Culturales, Héctor Calvo López y Clara Gutiérrez Señas, y del conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila.

También han acudido la comisionada de Uso Social del Catalán del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Salicrú, y la comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del Ayuntamiento, Nadia Quevedo, que han recorrido los principales espacios del salón.

La portavoz del SAGA Barcelona Game Fest, Tina Font, ha destacado la voluntad que tiene este acto de conectar el talento catalán con la comunidad internacional del sector.

"Lo que hemos construido es mucho más que una feria. Es un espacio compartido donde la industria, los creadores, las instituciones y el público avanzamos en la misma dirección. Lo hacemos desde Barcelona, con el catalán como lengua propia y con una mirada abierta al mundo", ha afirmado.