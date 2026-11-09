El Mira Festival cierra su 15 edición con 14.000 asistentes en el conjunto de su programación

Imagen del Mira Festival - MIRA FESTIVAL

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mira Festival ha cerrado su 15 edición con 14.000 asistentes en el conjunto de su programación, con 12.000 personas en los eventos organizados en el recinto de Fira Montjuïc y otras 2.000 que participaron en Mira Week, con actividades paralelas en la Sala Apolo.

Fira Montjuïc ha acogido 27 espectáculos musicales, 3 'performances' y 13 instalaciones que "conectaron la vanguardia de la música contemporánea y el arte digital", ha informado la organización en un comunicado este lunes.

Esta edición ha estado marcada por la participación de artistas internacionales como Arca, Tortoise o Fennesz & Lillevan, Max Cooper, Machine Girl y Space Afrika, entre otros.

Por su parte, la celebración de Mira Week los días 3, 4 y 5 de noviembre ha reunido las propuestas de la VJam de Mira x Syncra, dedicada a la comunidad de visuales en directo; Mira.exe, la primera jornada profesional del festival y el concierto de Mouse on Mars.

El festival ha anunciado que los primeros abonos para la edición de 2027 ya están a la venta.