Padel World Summit 2026 incrementa un 20% los visitantes, hasta 7.208

Edición 2026 de Padel World Summit - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Padel World Summit ha cerrado sus puertas con 7.208 participantes, un 20% más que en el año anterior, de los que el 50% han sido internacionales, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

El salón, organizado conjuntamente por Fira de Barcelona y el International Padel Cluster en el pabellón 6 del recinto de Gran Via desde el martes, ha contado con 140 expositores de más de 30 países.

El director del encuentro, Álex Ponseti, ha explicado que la edición de este año "ha roto todos los registros hasta la fecha", lo que, ha dicho, muestra la necesidad que el sector tenía de un evento ferial de primer nivel.

La organización ha destacado el incremento del 34% en la zona expositiva, que ha contado con marcas como Padel Nuestro, Skechers Padel, Playtomic, HIT-X by Padelgest y Realturf.

El espacio Investor & Business Forum ha registrado 1.175 reuniones de negocio, de las cuales 293 corresponden al programa de Hosted Buyers del salón, que reúne a compradores e inversores internacionales "con un elevado poder de decisión".