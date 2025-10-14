Renfe mostrará en el Saló de l'Ocupació de Barcelona sus oportunidades laborales

Archivo - Dos personas en la estación de Francia, donde opera Rodalies - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe participará en el Saló de l'Ocupació para dar a conocer "las diferentes vías de entrada a la compañía y las oportunidades laborales que ofrece", según ha informado este martes en un comunicado.

En el encuentro, que se celebrará en recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona del 15 al 16 de octubre, el operador también expondrá su catálogo formativo.

Es el segundo año que Renfe participa en el evento y lo hará con un stand informativo propio en el espacio 'Oportunidades de Empleo' del pabellón 8.

Está previsto que asista personal de diferentes secciones y departamentos para "compartir de primera mano" el trabajo que se realiza en las estaciones, en los Centros de Gestión de Operaciones, en talleres y en el ámbito de la conducción.

El objetivo de la compañía es acercar el sector ferroviario a los jóvenes y promover nuevas profesiones entre las mujeres, sobre todo en ámbitos tradicionalmente masculinizados, como la conducción o el mantenimiento de trenes.