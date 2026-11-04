La responsable de ciberseguridad de Abertis gana el premio Global CISO of the Year

Imagen de los premiados - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable de ciberseguridad de Abertis, Olga Forné, ha ganado el premio Global CISO of the Year de los CISO Leadership Awards, entregado en el marco del Barcelona Cybersecurity Congress (BCC) celebrado en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

La edición de 2026 de los premios ha contado con 28 finalistas y 7 categorías, ha informado este miércoles Fira de Barcelona en un comunicado.

Entre los candidatos al premio ganado por Forné figuraban responsables de seguridad de compañías y organizaciones internacionales como Puig, Grupo Argal, Interpol y CH Media.

La directora de seguridad de TK Elevator, María Luisa Redondo, ha conseguido el Next-Generation Cyber Defense & Innovation Award, categoría dedicada a reconocer proyectos que están "redefiniendo la defensa digital ante las amenazas emergentes mediante nuevos modelos y tecnologías".

WOMEN IN CYBERSECURITY LEADERSHIP AWARD

La directora de Seguridad de Ericsson, Connie McIntosh, ha logrado el Women in Cybersecurity Leadership Award por su "liderazgo y capacidad de influencia para impulsar la transformación del sector".

Los premios también han reconocido a otros responsables de seguridad como David Esteban, del Ayuntamiento de Barcelona, en la categoría de ciberseguridad en el sector público; y Jorge Jiménez, de Schneider Electric, por su innovación en la protección de tecnologías operacionales.

Farell Folly, de TÜV SÜD, ha sido premiado en la categoría de desarrollo de talento y consolidación de la cultura de seguridad digital.

Jody Blanchard, de Werfen, ha recibido la distinción honorífica de los premios, que reconoce "toda una trayectoria profesional dedicada al ámbito de la seguridad digital".