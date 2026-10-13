El Saló del Comerç se estrena con 50 sesiones y 80 ponentes centrado en el comercio local

Archivo - El Saló del Comerç coincide con Barcelona como Capital Europea del Comercio Local - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Saló del Comerç, que se celebrará los días 21 y 22 de octubre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, se estrenará con un programa centrado en el comercio local que superará las 50 sesiones, con la participación de casi 80 ponentes, informa la entidad ferial en un comunicado este martes.

Enmarcado en el año en que Barcelona es Capital Europea del Comercio Local, el evento abordará "temas clave para los pequeños minoristas", como la sustitución generacional, la captación de talento, las estrategias para competir en un mercado cambiante y la adopción de la inteligencia artificial (IA), entre otros temas.

Bajo el lema 'El comercio local, desde dentro', el evento pretende convertirse "en el gran punto de encuentro del sector" para compartir conocimientos, experiencias y herramientas prácticas que ayuden a las empresas locales a ganar competitividad, garantizar su continuidad y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y a los retos que plantea la transformación digital.

La primera edición del salón ofrecerá un programa sobre los principales desafíos del comercio local, articulado en 4 ejes: la consolidación y competitividad de los negocios comerciales; el cambio generacional y la continuidad de los establecimientos; el emprendimiento y el talento; y el papel del comercio en la construcción de ciudades y la cohesión social.

Entre las personas que ofrecerán presentaciones se encuentran el fundador de la agencia de publicidad PutosModernos, Jorge Sandua; la experta en posicionamiento de marca, comunicación e IA, Juanita Acevedo; el consultor especializado en lenguaje no verbal, Jordi Reche; el especialista en productividad y aplicaciones de IA, Albert Cervelló, y el economista y asesor fiscal, Marc Masmitjà.

En cuanto a los protagonistas del comercio de barrio, participarán comerciantes con larga trayectoria, como el propietario de la Cansaladeria Puig y presidente de la Fundación Barcelona Comerç, Pròsper Puig; el responsable de Forn Mistral y presidente del Gremi de Flequers, Jaume Bertran, o el representante de Maldonado Smart y presidente del Gremio de Ferretería, Andreu Maldonado.

También se podrá escuchar a comerciantes y emprendedores que han optado por nuevos modelos de negocio locales, como la responsable de la librería Nausicaä Cómics, Ana Mar López; la presidenta de la cooperativa A Granel, Leila Ghorbel; la representante de Dos Punts, Alba Zarco, o la fundadora de Yud Moda Íntima, Sonia Revoltós.

IA Y CIBERSEGURIDAD

En cuanto a los temas con mayor presencia en el programa, destaca la IA, que centrará varias conferencias y talleres destinados a mostrar cómo las herramientas derivadas de esta tecnología pueden ayudar a automatizar tareas, aumentar la visibilidad de las empresas, generar contenido, optimizar procesos y mejorar la relación con los clientes.

El programa también abordará cuestiones relacionadas con la ciberseguridad, la reputación digital y el uso de datos para la toma de decisiones.