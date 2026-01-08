El salón Expoquimia alcanza un 90% de ocupación y prevé 400 expositores para su 60 edición

Última edición de Expoquimia - FIRA BARCELONA

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El salón Expoquimia se prepara para celebrar su edición número 60 entre el 2 y 5 de junio de 2026, tras haber alcanzado ya un 90% de ocupación del salón y con previsiones de superar los 400 expositores este año, ha explicado este jueves en un comunicado.

El encuentro del sector químico, organizado por Fira de Barcelona en el recinto Gran Via, "prepara una edición marcada por el crecimiento", en la que también ha aumentado su oferta de empresas expositoras en un 40% respecto a 2023 y ha puesto en marcha el 'Innovation Hub', un espacio para conectar start-ups, centros tecnológicos, universidades y empresas.

"El futuro de la industria química dependerá de lo que hagamos o no ahora (...). Tenemos la responsabilidad de usar la feria para poner en valor el papel esencial de la química para la descarbonización de las industrias", ha explicado el presidente del Comité Organizador de Expoquimia 2026, Carles Navarro.

Empresas como Air Liquide, Bachiller, BASF, Bondalti, Bosch Iberia, Covestro, Deltalab, Interpolimeri, Labbox, Lleal, Marchesini Group Ibérica, Messer, Moeve, PanReac AppliCheam, Quimidroga, Scharlab, Sener, TDF, Telstar o VYC Industrial ya han confirmado su presencia en las diferentes áreas de participación del salón.

Además de la oferta comercial, la próxima edición del salón también ofrecerá un programa de actividades, conferencias y mesas redondas para debatir de algunos de los retos y puntos claves del sector, así como una cena de gala para más de 700 asistentes.