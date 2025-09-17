El Salón Náutico de Barcelona estrenará un Village que acogerá negocio y gastronomía

Archivo - De izq. A dcha:, el director del Salón Naútico, Josep Antoni Llopart; el chef Rafa Zafra y el presidente del salón, Luis Conde. - MANEL MONTILLA-FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Salón Náutico de Barcelona, que tendrá lugar del 8 al 12 de octubre, contará este año con un Village, nuevo espacio de 2.500 metros cuadrados situado en la zona del Portal de la Pau de Barcelona que se convertirá "en el punto de encuentro para empresas, profesionales y visitantes durante el evento".

Además de hacer networking, pues el Village acogerá empresas y sponsors como CaixaBank, Occident, Espígul Inmobiliaria, Land Rover Quadis o Tara, los invitados podrán disfrutar de una oferta gastronómica "de primer nivel", informa este miércoles Fira de Barcelona en un comunicado.

El chef sevillano Rafa Zafra "tomará el timón del restaurante" con un menú degustación compuesto por seis platos con ingredientes del mar, una propuesta culinaria que se completa con un Open Bar que ofrecerá diversas tapas y platillos.

El presidente del Salón Náutico, Luis Conde, ha afirmado que "el Village será el mejor lugar de Barcelona para encontrarse y hacer negocios en un entorno privilegiado como es el del Port Vell".

Por su parte, el director del evento, Josep Antoni Llopart, ha señalado que "la conexión de Rafa Zafra con el mar lo convierte en el chef ideal para llevar la oferta gastronómica del Village".