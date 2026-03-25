El Salón Náutico de Barcelona prevé reunir su "mayor flota" y áreas dedicadas a ocio náutico

Imagen de una edición del Salón Náutico en Barcelona. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Salón Náutico de Barcelona reunirá en su próxima edición la "mayor flota" de embarcaciones de todas las esloras, así como nuevas áreas dedicadas a puertos náuticos, submarinismo y deportes acuáticos y una zona de pruebas en agua, con el objetivo de reflejar una oferta "más completa" del sector y potenciar la experiencia de los asistentes.

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), el certamen se celebrará entre el 14 y 18 de octubre en 3 muelles del Port Vell de la capital catalana, en los que se presentarán las principales novedades de la industria náutica, explica la entidad ferial este miércoles en un comunicado.

Así, el muelle de la Fusta reunirá las grandes empresas de yates a motor en agua y las embarcaciones deportivas y equipamientos, mientras que los muelles de España y Marina Port Vell serán los puntos de amarre para veleros y catamaranes.

Entre las novedades de esta edición, el salón contará con una zona de exhibiciones y pruebas en el agua para que los compradores y visitantes puedan probar las embarcaciones, y se incluirán sectores vinculados al ocio náutico para "complementar su oferta en el segmento de las embarcaciones de recreo".

El presidente del Salón Náutico, Luis Conde, ha señalado que "estamos preparando e iniciando la comercialización de una edición que volverá a demostrar que somos la cita clave del sector, un punto de encuentro esencial para reunir empresas y compradores con el objetivo de impulsar las ventas en la recta final del año".