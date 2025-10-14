El salón Piscina Barcelona ofrecerá 30 actividades y debates sobre IA. - FIRA DE BARCELONA

Se celebrará del 17 al 20 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El salón Piscina Barcelona ofrecerá más de 30 actividades sobre la regulación de las piscinas públicas, sostenibilidad, hotelería, transformación digital, profesionalización del sector y paisajismo, además de debates sobre IA, gemelos digitales o gamificación.

Se celebrará del 17 al 20 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y combinará conferencias, mesas redondas, presentaciones, encuentros de negocios, entregas de premios y actividades de networking, informa la entidad ferial en un comunicado este martes.

El director del evento, Ángel Celorrio, ha explicado que Piscina Barcelona "busca no solo mostrar las últimas innovaciones del mercado, sino también generar espacios para el intercambio de conocimientos y el networking" que impulsen el crecimiento sostenible de toda la cadena de valor del sector.

Regresa la Pool Horizons Summit, un foro internacional que reunirá a líderes del sector para reflexionar sobre el impacto social, educativo y cultural de las piscinas en distintos contextos.

La cumbre contará con la participación de nombres como el presidente de Fluidra, Eloi Planes; la directora comercial de la Asociación de Profesionales de la Piscina de México, Patricia Abreu; o la responsable de Alianzas Globales, International Swim Schools Association (ISSA), Emily McNeill.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

La agenda del salón incluye una jornada sobre regulación, sostenibilidad y nuevos retos normativos, técnicos y de gestión para las piscinas de uso público.

Asimismo, en el salón se presentará el Barómetro Sectorial de la Piscina en España 2025, elaborado por la Asociación Española de Profesionales del Sector de la Piscina (Asofap).

PROFESIONALIZACIÓN

Asofap también ofrecerá una sesión informativa sobre la obtención del Certificado Profesional de Mantenimiento de Piscinas, obligatorio en España a partir de enero de 2026.

Además, Piscina Barcelona abrirá oportunidades laborales con un Job Market Place junto a Barcelona Activa, espacio que conectará a empresas del sector con candidatos preseleccionados facilitando entrevistas y procesos de contratación durante el evento.

PAISAJISMO

Una de las novedades de este año es la apuesta del salón por el sector outdoor, lo que conecta directamente con el diseño de espacios exteriores y el paisajismo.

Por ello, Piscina Barcelona acogerá dos sesiones de la XIII Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, que reunirán a referentes internacionales del diseño y la arquitectura del paisaje para reflexionar sobre metodologías y retos actuales en la intervención paisajística.

ANDALUCÍA Y MÉXICO

Piscina Barcelona 2025 incluirá dos jornadas temáticas que pondrán el foco en mercados clave para la industria de la piscina, el wellness y el outdoor.

El México Day y el Andalucía Day presentarán "casos de éxito y oportunidades de negocio en dos enclaves que destacan por su dinamismo hotelero, residencial y turístico".