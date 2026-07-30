El salón Saga Barcelona Game Fest se celebrará en octubre y contará con 80 actividades

Presentación del salón Saga Barcelona Game Fest - GOVERN

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Saga Barcelona Game Fest se celebrará del 9 al 11 de octubre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona y contará con más de 80 actividades que abordarán cuestiones como el consumo de videojuegos, la proyección internacional de la industria catalana o el papel de las comunidades de juego en catalán, informa la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat en un comunicado.

En rueda de prensa, el director general de Política Lingüística en los ámbitos tecnológicos y audiovisual de la Generalitat, Roger Serra, ha afirmado que el salón abre una nueva etapa para el videojuego en Catalunya: "Es mucho más que un nuevo salón del videojuego, es un proyecto para hacer crecer el sector, impulsar el talento y consolidar el catalán como lengua de creación, de juego y de comunidad".

Serra ha dicho que se pretende que Saga no sea solo una muestra de la producción de videojuegos en catalán, sino también un encuentro de jugadores en catalán y un modelo a seguir para otros acontecimientos similares.

La comisionada de Uso Social del Catalán del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Salicrú, ha remarcado la importancia de incorporar la perspectiva lingüística en un acontecimiento de estas características: "Es necesario normalizar la presencia del catalán también en los acontecimiento feriales con vocación internacional".

El salón quiere convertirse en un punto de encuentro del videojuego en el sur de Francia, reuniendo a creadores, profesionales y comunidad jugadora, y en esta primera edición participarán delegaciones de Japón y Portugal y se ha establecido una colaboración con China Joy, principal feria del videojuego del mercado asiático.

La feria contará con estudios y editores de referencia en el sector como The Benemoth, Devolver Digital y Super Rare Games, así como profesionales vinculados a estudios de prestigio internacional como Larian Studios y Gameloft.