Scharpwinke (Basf): Los objetivos climáticos deben ser compatibles con la competitividad

La miembro del consejo de dirección de Basf, Katja Scharpwinke - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La miembro del consejo de dirección de Basf, Katja Scharpwinke, ha asegurado que los objetivos climáticos "deben ir de la mano de la competitividad económica", informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

Scharpwinke será la ponente principal de la Gala Dinner de Expoquimia, que se celebrará el próximo 3 de junio en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y que reunirá a 700 directivos.

"Esto no implica renunciar a los objetivos climáticos a largo plazo, sino evaluar con rigor las perspectivas económicas de los próximos años", ha añadido.

La directiva ha apuntado que la industria química europea atraviesa un momento "especialmente complejo" que está redefiniendo las reglas del juego.

Ha lamentado que falta una visión global para recuperar la senda de crecimiento y que "Europa avanza con demasiada lentitud y de forma poco coordinada a la hora de aplicar las soluciones ambiciosas".