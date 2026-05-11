Smart City Expo 2026 abordará los desafíos urbanos más urgentes, con el foco en la vivienda

Archivo - La edición de Smart City Expo World Congress de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Smart City Expo World Congress (SCEWC), salón internacional sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes, se celebrará del 3 al 5 de noviembre de 2026 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, para mostrar tecnologías que abordan "los desafíos urbanos más urgentes de la actualidad mediante soluciones tangibles y escalables", con un enfoque especial en la vivienda.

Bajo el lema 'Urban Solutions, Real Impact', el evento reunirá a 1.000 ciudades, más de 25.000 asistentes, más de 1.000 expositores y 600 ponentes, "reforzando su papel como hub para administraciones públicas, empresas y expertos", informa Fira en un comunicado este lunes.

El programa congresual de SCEWC se estructurará en torno a siete ejes temáticos: Tecnologías Habilitadoras, Energía y Medio Ambiente, Movilidad, Gobernanza y Economía, Vida e Inclusión, Infraestructura y Edificación, y Economía Azul.

Estas ámbitos reúnen "los desafíos y soluciones que están transformando el futuro de las ciudades", desde la digitalización, la IA aplicada a las ciudades y la energía verde, hasta la gobernanza eficiente, el desarrollo urbano sostenible y la equidad social.

La edición de 2026 tendrá un enfoque especial en la vivienda, un desafío fundamental al que se enfrentan las ciudades de todo el mundo y, en este sentido, el evento profundizará en elementos clave como Planificación Urbana y Política Territorial, Regulación de la Vivienda, Vivienda Social y Asequible, Innovación en la Edificación y Renovación, y Rehabilitación y Reutilización.

"En la era de la IA, la tecnología cuántica y la robótica, también debemos adoptar soluciones que tengan un impacto real e inmediato en los desafíos urbanos más urgentes. La vivienda es un claro ejemplo. La rápida urbanización y el aumento de la población están convirtiendo el acceso a la vivienda asequible en uno de los retos definitorios de nuestro tiempo", ha afirmado el director del Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti.

EXPOSITORES

Entre los expositores confirmados se encuentran Advantech, Arrive Group, Bright, Dahua Technology, Dell Technology, Deutsche Telekom IoT, ESRI, FCC enviro, Google, Hanwha Vision, Lora Alliance, Microsoft, NVIDIA, Silicon Highway, Smart Ports, Ubiwhere, Urbio, Veolia y Yuan High Tech.

Además de las empresas, el evento también albergará un gran número de pabellones de países y ciudades, incluyendo los de Alemania, Argentina, Austria, Barcelona, Bélgica, Berlín, China, Estados Unidos, Francia, Hamburgo, Italia, Japón, Las Rozas de Madrid, México, República Checa, República de Corea y Tokio.

SOSTENIBILIDAD

Las 50 mejores soluciones en sostenibilidad SCEWC 2026 también acogerá la exposición 'Terra50', un nuevo espacio que presentará las 50 mejores soluciones urbanas del mundo en materia de sostenibilidad, seleccionadas en base a sus resultados hasta la fecha.

Esta iniciativa tiene como objetivo destacar las mejores prácticas para ampliar soluciones exitosas en campos como la producción de energía verde, la recogida de residuos y la reforestación urbana, que puedan replicarse en diferentes contextos urbanos y países.

Smart City Expo World Congress 2026 se celebrará conjuntamente con Tomorrow. Mobility World Congress, organizado por Fira, y EIT Urban Mobility que busca desarrollar un nuevo paradigma de movilidad urbana sostenible.