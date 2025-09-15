Smart City Expo se estrena en Malasia para destacar cómo la IA transforma la vida urbana - FIRA DE BARCELONA

Se celebrará del 17 al 19 de septiembre en el centro de convenciones de Kuala Lampur

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El salón Smart City Expo se estrenará en Kuala Lampur (Malasia) para expandirse en el sudeste asiático y con el foco puesto en el papel de la inteligencia artificial (IA) en la transformación de la vida urbana.

El evento, coorganizado por Fira de Barcelona y el Ministerio Digital de Malasia, se celebrará entre los días 17 y 19 de septiembre en el centro de convenciones de la capital malasia, donde se espera la presencia de un centenar de ponentes y de unos 10.000 visitantes, informa la entidad ferial en un comunicado este lunes.

Bajo el lema "Ciudades con IA: Dando forma a nuestro futuro digital", la primera edición de Smart City Expo Kuala Lumpur se plantea como un punto de encuentro para líderes globales, responsables de políticas urbanas, inversores, innovadores, 'startups' o académicos, entre otros perfiles.

Se estructurará en torno a cuatro ejes estratégicos: Ciudades con Inteligencia Artificial; Ciudades sostenibles y resilientes; Emprendimiento digital y desarrollo económico, y Empoderamiento de las comunidades mediante las soluciones digitales.

Partiendo de estos enfoques, el congreso pondrá el foco en cómo la IA puede modernizar las ciudades mediante soluciones que pueden desde optimizar el tráfico hasta mejorar los sistemas de respuesta en situaciones de emergencia, pasando por la gestión energética o la creación de entornos gemelos digitales como campos de pruebas.

MÁS DE 100 PONENTES

Entre los ponentes destacados, se encuentran el fundador y presidente honorario de la Fundación Metropoli, Alfonso Vegara; o el investigador que ha creado el AI International Institute, organización con sede en Singapur dedicada al estudio de la IA y el impulso de una aplicación sostenible de la misma, James Ong.

También estarán presentes el director de planificación estratégica y desarrollo de negocio de Asean, Mahmbud Yusbi; la directora de la consultora especializada en tecnología y ciberseguridad Radmis, Penny Wong; el asesor y coordinador de programas urbanos y profesor de la UNSW de Sidney, Sunil Dubey; y el ingeniero y máximo responsable de Hanson Robotics, David Hanson.