TMB refuerza el transporte público por el MWC y recomienda la L9 Sud del Metro de Barcelona

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará el servicio de la L9 Sud del Metro de Barcelona y recomienda su uso en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebra del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

En un comunicado este viernes, TMB ha explicado que habrá más trenes entre las estaciones de Collblanc y Fira en la hora punta de la mañana y de la tarde para que los intervalos sean de unos 2 minutos y también reforzará el personal de atención al cliente, de limpieza y de seguridad en las estaciones donde se prevé más pasaje, como en la L1.

Ha recordado que, desde la L9S, se podrá acceder al congreso en las estaciones de Fira y Europa | Fira, mientras que con la L10S se puede hacer en la estación Foc.

Otra vía de llegada y salida del recinto serán las líneas regulares de bus H12, V1, 46 y 65.

Por su parte, la organización del MWC ha contratado a TMB un servicio especial de buses lanzadera directos y gratuitos que conectaran plaza Espanya con los recintos de Fira con un intervalo de paso de 5 minutos.