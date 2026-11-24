Archivo - Tomorrow.Blue Economy Niterói (Brasil) - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de Tomorrow.Blue Economy Niterói (Brasil) prevé analizar los retos y oportunidades de la economía azul, con la presencia de 3.500 visitantes y más de 150 ponentes.

El encuentro, que se celebra el 26 y 26 de noviembre, está organizado por Fira de Barcelona, que ha explicado en un comunicado este martes que cuenta con el apoyo del World Ocean Council y la Prefeitura de Niterói como anfitrión, y se celebra este miércoles y jueves en la ciudad brasileña.

El encuentro combinará un programa congresual, una zona expositiva y espacios de encuentro profesional para conectar a los principales actores de la economía azul.

El congreso se articulará en torno a cuatro ejes temáticos: resiliencia costera y sostenibilidad; puertos y tecnologías navales innovadoras; economía azul y turismo, y gobernanza del agua y regulación.

Además, el salón refuerza su vertiente de negocio con un programa de compradores invitados que facilitará reuniones entre responsables de la industria naval, reguladores, instituciones de financiación y representantes del sector privado.