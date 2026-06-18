Tomorrow.Mobility 2026 tenderá puentes entre "la innovación y el cambio urbano tangible"

Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), en una edición anterior - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC) se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 3 al 5 de noviembre bajo el lema 'Mobility solutions, real impact' y con la previsión de reunir a 5.000 asistentes, 200 expositores y 240 ponentes para "tender un puente entre la innovación y el cambio urbano tangible", informa la institución ferial en un comunicado este jueves.

Coorganizado por Fira de Barcelona y EIT Urban Mobility, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, organismo de la Unión Europea, TMWC se centrará en cómo las ciudades pueden aprovechar todas las herramientas y estrategias desarrolladas en los últimos años para llevar a cabo iniciativas con impacto real capaces de desplegar hoy la movilidad urbana del mañana.

Entre los temas clave que guiarán los debates se encuentran la Movilidad como Servicio (MaaS) como elemento clave de los sistemas multimodales de transporte, la gestión de aceras y aparcamientos como infraestructuras estratégicas de movilidad, y la llegada de la movilidad autónoma.

El congreso contará con tres escenarios --Main Stage, Move Better Stage y Shaping mobility Stage-- y el programa congresual abarcará una amplia variedad de contenidos, incluyendo conferencias sobre diseño de sistemas de movilidad resilientes e integrados, la multimodalidad fluida para ciudadanos y operadores, o la nueva generación de transporte público.

También se abordará la gestión del espacio urbano en la transición a la e-movilidad, la logística urbana y resiliencia, planificación de movilidad inclusiva, datos de calidad del aire y su papel en decisiones de movilidad más inteligentes, y la gestión de residuos en baterías y la economía circular de la movilidad eléctrica.

El CEO de EIT Urban Mobility, Marc Rozendal, ha afirmado que "la innovación está transformando los sistemas de movilidad en todo el mundo" y el reto actual, a su juicio, es convertir soluciones prometedoras en un impacto tangible para las ciudades y los ciudadanos.

Por su parte, la directora de TMWC, Delphine Romeu, ha asegurado que Tomorrow.Mobility World Congress 2026 se ha diseñado sobre una "idea simple pero poderosa", consistente en que las soluciones para que las ciudades se muevan mejor ya existen y que lo que se necesita es construir puentes entre líderes, innovadores y empresas para que puedan ponerlas en práctica.

ZONA DE EXPOSICIONES

TMWC 2026 incluirá una zona de exposiciones y un Innovation Playground que mostrará soluciones de vanguardia de todo el ecosistema de la movilidad y entre los expositores confirmados se encuentran Arrive Group, BIP, Drive Sweden, Generalitat de Catalunya - Departament de Territori, Kentkart, Moventis y PNO Innovation.

La Startup Zone del evento mostrará tecnologías y plataformas de movilidad disruptivas desarrolladas por empresas emergentes del sector y ofrecerá oportunidades de colaboración e inversión.