Anterior edición del B-Travel - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de turismo B-Travel ha iniciado los preparativos para la edición de 2027 con la constitución del nuevo comité organizador para contribuir a "definir las líneas de actuación del certamen del año próximo", informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El órgano del salón está presidido por el presidente del salón, Rafa Serra, e integrado por 22 profesionales de diferentes ámbitos del sector, tanto de la empresa privada como de instituciones públicas.

Por un lado, incorpora a representantes de las asociaciones sectoriales CEAV, Acave y Locos por Viajar, y por otro mantiene la participación de la Agència Catalana de Turisme, la Direcció General de Turisme y el Ayuntamiento de Barcelona.

También incorpora a Hosteltur y Viajar y representantes de Barcelona Global, el CETT y de Aena y diversos clústers vinculados al turismo.

El salón, organizado por Fira de Barcelona, se celebrará del 12 al 14 de marzo en el recinto de Montjuïc de Barcelona de la entidad ferial.