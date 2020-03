Valmont Barcelona Bridal Fashion Week y Save the Children luchan contra el matrimonio infantil

El matrimonio infantil afecta a 12 millones de niñas en el mundo cada año

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Valmont Barcelona Bridal Fashion Week y Save the Children han impulsado una alianza para defender los derechos de niñas y adolescentes en Sierra Leona (África) a través del proyecto 'The right to be a girl' contra el matrimonio forzoso.

Y es que cada siete segundos una niña menor de 15 años contrae matrimonio, una situación que comporta consecuencias como que éstas deban abandonar el colegio, dejen de recibir formación y queden más expuestas a situaciones de violencia doméstica, abusos y violaciones, han expuesto en un comunicado conjunto.

Esta alianza se enmarca dentro de la apuesta que hace el salón, que se celebrará en Fira de Barcelona del 20 al 26 de abril, por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, poniendo el énfasis en el objetivo 5, el de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

"El matrimonio infantil pone en marcha un ciclo de marginación que niega a las niñas sus derechos más básicos, como la educación o la propia libertad", ha afirmado el director de Save the Children España, Andrés Conde, que ha añadido que el matrimonio infantil afecta a 12 millones de niñas en el mundo cada año.

El reto de esta colaboración es recaudar entre todo el sector de la moda nupcial 100.000 euros que la ONG invertirá en su programa 'The right to be a girl' en Sierra Leona para que más de 1.000 niñas puedan seguir con su educación y decidir su propio destino.

La directora de Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, Estermaria Laruccia, ha expresado su satisfacción por poder participar en esta alianza: "Es una colaboración única que encaja perfectamente con los valores de nuestra marca y los enlaza con una causa que nos interpela directamente".

PLAN DE ACCIÓN

Todos los agentes de la industria de la moda bridal, como empresarios, diseñadores, compradores, modelos, socios y colaboradores, tendrán la posibilidad de sumarse a esta campaña difundiendo el mensaje a través de sus redes sociales y participando en diferentes iniciativas que se llevarán a cabo en el marco del salón.

Entre ellas, está prevista la celebración de una gala benéfica que contará con la participación de profesionales del sector, de la sociedad barcelonesa y de la comunicación.

Otra acción se dirigirá a los organizadores de bodas, que propondrán campañas específicas para convertir la colaboración voluntaria con Save the Children en un regalo de boda, potenciando así el poder de difusión de valores y contenidos de los enlaces.