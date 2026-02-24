El VII Congreso de Restauración Colectiva abordará la IA en la mejora de la alimentación

Archivo - Una edición anterior de Alimentaria+Hostelco - FIRA DE BARCELONA - Archivo

Se celebrará en marzo coincidiendo con Alimentaria + Hostelco en Fira de Barcelona Gran Via

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)

El VII Congreso de Restauración Colectiva (CRC 2026) se celebrará del 23 al 26 de marzo en Fira de Barcelona Gran Via dentro del espacio 'Restauración Colectiva: meeting point' que se celebra en los salones Alimentaria + Hostelco, y abordará cómo la IA y los avances tecnológicos pueden mejorar la alimentación en colegios, hospitales y residencias.

El evento se celebrará en "un momento de transformación" del sector en España con la entrada en vigor del Real Decreto de comedores escolares (aprobado el 14 de abril de 2025) y la inminente aprobación del nuevo marco normativo para centros sociosanitarios, informa Rstauración Colectiva en un comunicado este martes.

Uno de los ejes de esta edición será la transformación digital de la restauración colectiva, impulsada por soluciones basadas en inteligencia artificial y visión artificial que ya están demostrando su eficacia en entornos sanitarios y sociosanitarios.

La directora del Congreso, Ana Turón, ha afirmado que "aunque el sector sigue dando tímidos pasos en este ámbito, es cierto que cada vez hay más soluciones que van encaminadas hacia aquí".

En la ponencia 'Aplicación de la IA en la restauración colectiva', del ceo de Etailers AI, Santi Sánchez, abordará cómo el uso de datos y modelos predictivos permite anticipar preferencias, personalizar la oferta alimentaria y optimizar la comunicación del servicio, con aplicaciones directas en la gestión de hospitales y residencias.

Proppos (que está especializada en tecnología para colectividades) demostrará cómo automatizar y asegurar procesos críticos, como controlar automáticamente el emplatado hospitalario reduciendo errores y mejorando la trazabilidad), monitorizar la ingesta del paciente y cuantificar el desperdicio alimentario, que son tecnologías ya en funcionamiento en hospitales catalanes.

El 24 de marzo, el RC InnovationForum congregará empresas y expertos que hablarán de soluciones tecnológicas para transformar el sector, y la sesión incluirá casos reales vinculados a la eficiencia operativa, la gestión de equipos y menús, la seguridad alimentaria o la sostenibilidad, con participación de empresas tecnológicas y proveedores de restauración colectiva.