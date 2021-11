El VII Handmade Festival acoge a 19.000 personas en Barcelona

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La VII edición del Handmade Festival, celebrado los días 12, 13 y 14 de noviembre en la plaza Univers del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, ha acogido a 19.000 personas.

El Festival, que presenta novedades y tendencias del 'Do it Yourself' ('Hazlo tú mismo'), se ha celebrado de forma presencial por primera después de dos ediciones online, ha recordado la organización este domingo en un comunicado.

La directora del Festival, Anna Ventura, ha celebrado: "Teníamos ganas de salir, de vernos y de disfrutar de una feria que es referente del sector".

Se han ofrecido cerca de 200 actividades y 3.000 plazas de talleres gratuitos, y todas las sesiones han cubierto el 100% del aforo permitido.

Ha contado también con 65 expositores y una treintena de 'handmakers' (personas que fabrican objetos o elementos a manos).