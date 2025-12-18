10 detenidos tras desmantelar una red de empadronamientos fraudulentos en el Maresme (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a 10 personas tras desmantelar un grupo criminal que presuntamente proporcionaba empadronamientos fraudulentos en el Maresme (Barcelona), acusados de diversos delitos, entre ellos falsedad documental, usurpación de identidad, estafa o delitos contra la Seguridad Social.

A principios de septiembre, los Mossos tuvieron conocimiento de que los propietarios de varios inmuebles en la zona tenían sospechas de que en su piso se habían empadronado varias personas de forma irregular a raíz de la recepción de cartas de CatSalut a nombre de desconocidos, informan en un comunicado este jueves.

Tras investigar, el cuerpo detectó que no estaban ante "algo aislado", sino que había un entramado criminal dedicado a empadronar a personas de forma ilegal en domicilios del Baix Maresme (Barcelona) mediante consultas en el registro de propiedad y falsificando un contrato de alquiler utilizando los datos de una agencia inmobiliaria real.

El falso arrendatario, ya con el contrato de alquiler falsificado, se dirigía al ayuntamiento para solicitar el empadronamiento para, días después, empadronar a otras personas que se encontraban en el estado en situación irregular, llegándose a detectar en un domicilio 19 personas empadronadas y, en otro, 15.

Es con el empadronamiento de estas personas donde los detenidos obtenían el lucro económico, puesto que les cobraban entre 450 y 800 euros por persona, con un beneficio total que asciende a unos 100.000 euros.

CONTRATOS EN 20 INMUEBLES

Los investigadores tienen acreditado que habrían falsificado contratos de 20 inmuebles de Montgat, Tiana, Vilassar de Mar, El Masnou, Premià de Mar, Teià y otro en Castelldefels (Barcelona), afectando a un total de 134 personas que tienen la doble condición de víctimas y autoras de un ilícito penal.

Igualmente, hay 29 propietarios víctimas de esta actuación fraudulenta, ya que se hizo un uso fraudulento de su identidad para realizar contratos de alquiler falsos.

Este lunes se detuvieron a diez personas que formaban parte del grupo criminal en Barcelona (7), Santa Coloma de Gramenet (1), Parets del Vallès (1) y Gavà (1).

Los detenidos pasaron a disposición judicial en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Mataró (Barcelona) este miércoles.