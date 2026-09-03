11 kilómetros de colas en la AP-7 tras el incendio de un vehículo en Cerdanyola (Barcelona)

Carril reabierto en la AP-7 tras un incendio en Cerdanyola (Barcelona) - SCT

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de vehículos en la AP-7, en sentido Tarragona, sufre 11 kilómetros de colas a las 7.30 horas de este jueves tras incendiarse un vehículo en la vía a primera hora de la mañana, a la altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), el incidente ha obligado a cortar la vía sobre las 7 horas y, una media hora después, se ha reabierto un carril al tráfico.

Además de los 11 kilómetros de colas de la AP-7, comprendidos entre Cerdanyola y Mollet del Vallès, el corte afecta también a la B-30, que sufre 10 kilómetros de colas entre Sant Cugat del Vallès y Badia del Vallès (Barcelona).