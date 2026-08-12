El 112 de Catalunya recibe 81 llamadas hasta las 21 horas, la mayoría para pedir información

Corbera d’Ebre durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Tarragona - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 de Catalunya ha recibido hasta las 21 horas de este miércoles 81 llamadas que han generado 72 expedientes relacionados con el eclipse, la mayoría para pedir información sobre el fenómeno.

Por comarcas, la mayoría de las comunicaciones se han recibido desde el Tarragonès (Tarragona), el 14%; el Baix Llobregat y el Barcelonès (Barcelona), el 12% en ambas comarcas, según el balance provisional del dispositivo por el eclipse solar de Protecció Civil de la Generalitat.

Protecció Civil ha hecho seguimiento de las actuaciones de todos los operativos para garantizar la protección de la población; se ha constituido el dispositivo de coordinación en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) en la sala de Reus (Tarragona), con representantes de Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, Emergències, Servei Català de Trànsit y Servei Meteorològic.

EMERGENCIAS MÉDICAS

Durante el día, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha recibido un total de 41 llamadas al 061 Salut Respon relacionadas con el eclipse de sol desde las 7 de la mañana hasta las 19.30 de la tarde; en este período, se han atendido a 37 personas por incidentes relacionados con el fenómeno.

Dos incidentes han requerido la movilización de ambulancias: una persona afectada ha sido trasladada a un centro sanitario y la otra está siendo atendida en el lugar.

Los 35 incidentes restantes han sido atendidos por el 061 Salut Respon de forma telefónica.

Por regiones sanitarias, los incidentes han sido en Barcelona ciudad (5); Barcelona Metropolitana Nord (7); Catalunya Central (3); Girona (9), Lleida (5), Camp de Tarragona (3), Barcelona Metropolitana Sud (2) y Terres de l'Ebre (2).

AUMENTO DEL TRÁFICO EN SENTIDO SUR

En cuanto a las incidencias viarias durante el dispositivo especial de movilidad, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha destacado que ha sido una jornada marcada por un aumento gradual del volumen del tráfico en sentido sur a lo largo de la mañana, el mediodía y primera hora de la tarde.

La circulación ha ido aumentando en la mitad sur de Catalunya, especialmente en la AP-7, la N-340, la C-32, y la C-31; a primera hora de la tarde un par de accidentes en la A-2 en sentido Lleida han generado algunas retenciones.

Durante toda la tarde y hasta las 19 las vías han ido bastante cargadas de vehículos, sobre todo en el tramo sur de la AP-7, la C-32sur y la N-340.

Además, un accidente en la C-31 en las costas del Garraf (Barcelona) ha provocado colas de más de 10 kilómetros de salida de Barcelona; a partir de las 19 el volumen de tráfico ha bajado rápidamente y hacia las 20 casi se había normalizado la circulación.

700 EFECTIVOS DE MOSSOS

Un total de 700 efectivos de los Mossos d'Esquadra se han desplegado durante la jornada en un dispositivo para garantizar la seguridad de las personas, el orden público y la movilidad.

El dispositivo se ha desarrollado con pocos incidentes, entre ellos, una actuación en Altafulla (Tarragona) cuando diversas personas observaban el eclipse encima de unos trenes de mercancías, una de las cuales se ha precipitado de los vagones y ha tendido que ser atendido y trasladado a un centro médico.

"POCOS AVISOS" A BOMBERS

Por otra parte, los Bombers de la Generalitat han recibido "muy pocos avisos" relacionados con el eclipse.

Y Agents Rurals ha informado que ha llevado a cabo 356 actuaciones en el marco del dispositivo especial de vigilancia preventiva en los espacios naturales; entre las actuaciones más destacadas, la regulación de la afluencia de personas y vehículos, y se han interpuesto 10 denuncias por circulación motorizada.