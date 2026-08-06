El 112 recibe 301 llamadas por el episodio de lluvias en Catalunya hasta las 19 horas

Afectaciones por las lluvias - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha recibido 301 llamadas, que han generado 115 expedientes, este jueves hasta las 19 horas por el episodio de lluvias en Catalunya y Bombers de la Generalitat han recibido, entre las 12 y las 19, 105 avisos relacionados con el temporal.

Entre las 18 y las 19 horas, Bombers ha recibido la mitad de los avisos registrados, informa la Generalitat en un comunicado.

La mayoría de los servicios han estado relacionados con inundaciones de bajos y calles, la obstrucción de sumideros, la caída de ramas y árboles y el aseguramiento de elementos de la vía pública, como cables, postes de luz y mobiliario urbano con riesgo de caer.

Por comarcas, el 112 ha recibido más avisos del Vallès Oriental (42,55%), el Bages (15,64%) y la Selva (9,09%).

Protecció Civil mantiene en fase de alerta el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat), por la previsión de tormentas fuertes este jueves por la tarde y noche.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informado de que las precipitaciones se están desplazando de norte a sur y en las próximas horas pueden afectar a muchos sectores del litoral y prelitoral.

Hasta el momento se han registrado valores de acumulación en Sant Salvador de Guardiola (58,4 l/m2), Das (54,6 l/m2) y Santa Coloma de Farners (47,3 l/m2).