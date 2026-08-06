El 112 recibe 399 llamadas por el episodio de lluvias en Catalunya hasta las 22 horas

Avisos hasta las 22 horas - GENERALITAT

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha recibido 399 llamadas, que han generado 174 expedientes, este jueves hasta las 22 horas por el episodio de lluvias en Catalunya y Bombers de la Generalitat han recibido 190 avisos relacionados con el temporal.

Entre las 18 y las 20 horas Bombers ha recibido la mayoría de los avisos registrados, que sobre todo han estado relacionados con inundaciones de bajos y calles y la caída de árboles, informa en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Por comarcas, el 112 ha recibido más avisos del Vallès Oriental (124), el Bages (49) y la Selva (37).