El 112 recibió 233.746 llamadas en 2025 desde comarcas de la veguería de Girona, un 8% más

Presentación de la actividad del teléfono de emergencias 112 en la veguería de Girona durante el 2025 - GOVERN

GIRONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 recibió en 2025 un total de 233.746 llamadas operativas desde las comarcas de la veguería de Girona, una cifra que supone un 8% más que en 2024 (216.943), informa el Govern en un comunicado este miércoles tras la presentación de los datos Girona.

La mayoría de las llamadas fueron por cuestiones de seguridad (76.135), para pedir asistencia sanitaria (70.497) y por incidentes de tráfico (41.769).

En cuanto a los episodios en los que se produjeron más avisos, el 3 de agosto se registraron 1.417 llamadas por el incendio forestal en Mont-ras, cerca de Palamós, y respecto a los episodios que se han alargado más de un día, la verbena de Sanguan fue el más destacado con 911 llamadas vinculadas a la celebración del total de 2.491 que se atendieron durante el 23 y 24 de junio.