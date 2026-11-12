Illa hace un balance positivo de la huelga y atribuye los saqueos a grupos antisistema anarquistas

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un balance positivo de la huelga general de este miércoles, de la que ha sostenido que fue una jornada en donde se respiró civismo, respeto y normalidad hasta los episodios violentos de la noche, los cuales ha atribuido a "grupos antisistema de ideología anarquista".

"Se infiltran en las manifestaciones y aprovechan justamente estas manifestaciones para cometer actos delictivos, porque romper un escaparate no defiende una vivienda, usa la vivienda como excusa para romper el escaparate", ha dicho en una entrevista en TVE este jueves recogida por Europa Press.

Ha apuntado que los cuerpos de seguridad tienen a estos grupos identificados y ha desvinculado la organización de los altercados de 'Blocus' (el movimiento nacido en redes sociales que promovió saqueos en establecimientos de diversas ciudades españolas), el cual da por desarticulado.

Ha recordado que la Generalitat actuará con "contundencia" contra los violentos, que, según ha confirmado esta mañana el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha elevado hasta los 52 los detenidos por los altercados en la capital catalana de esta noche.

DECRETOS DE VIVIENDA

Preguntado por la sesión de este jueves de la Diputación Permanente del Congreso, de la que previsiblemente se aprobará al menos uno de los dos decretos de vivienda que el pleno del Congreso tumbó, Illa ha considerado "un paso adelante importante" la aprobación de estos para la situación de la vivienda en España.

"Las competencias de vivienda son en buena parte de las comunidades autónomas, mi Govern las ejerce con plena responsabilidad, aplicando la ley de vivienda, regulando el mercado, y esto ofrece más instrumentos de regulación del mercado", ha dicho.

COMISIÓN BILATERAL

Sobre la Comisión Bilateral Generalitat-Estado de este jueves, Illa ha expresado que se tratará el papel de la Generalitat en la gestión aeroportuaria de las infraestructuras catalanas, la línea orbital ferroviaria y el convenio de mantenimiento de las obras de la AP-7.

Sobre la gestión aeroportuaria, el presidente catalán ha defendido que Catalunya tenga un acuerdo "en los mismo términos" que el País Vasco y ha aseverado que la voluntad del Govern es ayudar al buen funcionamiento de la red.