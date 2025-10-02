Unos 1.200 estudiantes se manifiestan en Barcelona "contra el genocidio sionista"

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.200 estudiantes, según la Guàrdia Urbana, convocados por el Sindicat d'Estudiants, se han manifestado este jueves desde la plaza Universitat de Barcelona en solidaridad con Palestina y "contra el genocidio sionista" y la interceptación de la Global Summud Flotilla.

Han iniciado la manifestación bajando por la calle Pelai dirigiéndose hacia la plaza Sant Jaume, al grito de 'No es una guerra, es un genocidio', '¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel' e 'Israel asesina, Europa patrocina'.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz del Sindicat d'Estudiants, Lua Millet, ha lamentado la situación en Palestina y se ha solidarizado con la flotilla; ha defendido que el "camino para parar este genocidio es presionando a los gobiernos" y ha hecho un llamamiento a sindicatos y organizaciones a convocar una huelga general.

Algunas proclamas que han cantado eran 'Gaza, Gaza no estás sola', 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá', 'Hijo de puta, Donald Trump', 'Boicot Israel' y 'Free free Palestine'.

Los manifestantes llevaban pañuelos palestinos y banderas y una pancarta grande en la que se leía 'Ruptura de relaciones con Israel', así como otros carteles con frases como 'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino' y 'Complicidad internacional suena a dinero comprado'.