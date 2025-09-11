1.200 personas en la marcha de la Esquerra Independentista según GUB, más de 6.000 según la CUP

Decenas de personas durante la manifestación convocada por la CUP en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

Moreno (CUP) critica que el PSC dé por terminado el conflicto político: "¿Por qué seguimos teniendo represaliadas?"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Urbana ha cifrado en 1.200 los manifestantes que han marchado este jueves por la tarde por la Diada de Catalunya en el centro de Barcelona convocados por Esquerra Independentista, mientras que la CUP ha dicho que han acudido más de 6.000 personas.

Los manifestantes han marchado por el centro de Barcelona bajo el lema 'El combat és sempre ara' ('El combate es siempre ahora') con cánticos como 'Ni França ni Espanya, Països Catalans' o 'Fora feixistes dels nostres barris'.

Han encendido petardos y bengalas, han desplegado una gran estelada al frente de la marcha y una bandera palestina, y han portado pancartas y banderas; y el acto político, ante el Born, ha terminado con la quema de las banderas de España, Francia e Israel y con 'Els Segadors', 'La Balanguera' y 'La Internacional'.

En su discurso al terminar la manifestación, en la plaza Comercial del Born, la portavoz de la CUP, Su Moreno, ha criticado la neutralidad del PSC que, según ella, no es más que una falacia, porque representan los intereses del capital en Catalunya: "Ellos son paladines de un españolismo más 'light' que también se carga la inmersión lingüística y folkloriza nuestra cultura".

Ha asegurado que el Govern que preside Salvador Illa quiere representar la despolitización de la Generalitat y la eliminación del conflicto entre Catalunya y España, que Moreno cree que se mantiene: "Si no hay conflicto, ¿por qué nos espían? Si no hay conflicto, ¿por qué seguimos teniendo represaliadas?", se ha preguntado.

"¡BASTA DE ATAQUES AL CATALÁN!"

Se ha referido también a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el uso del catalán en la escuela, lo que ve como una injerencia de los tribunales que demuestra que el catalán tiene futuro "solo con la independencia".

"No hay margen con el Estado, puesto que su objetivo es hacernos desaparecer como pueblo, porque cada nuevo ataque al catalán es un ataque a la cohesión social y territorial de nuestro país. ¡Y nosotros estamos aquí para decir basta! ¡Basta de ataques al catalán!", ha reclamado.

"8, 9 O 10 MILLONES" DE CATALANES

En este sentido, ha defendido que el catalán es "una bala contra el Estado español, contra el Estado francés y contra el capitalismo", y que porque es un patrimonio de la clase trabajadora de Catalunya y que, por ello, no debe usarse como arma arrojadiza contra los migrantes.

Ha defendido la diversidad de Catalunya, que ha dicho que es fruto de sus procesos de migración: "Nuestra fuerza es la diversidad del pueblo trabajador catalán y su capacidad de luchar de forma compartida contra el capitalismo y el patriarcado. Y estaremos aquí para construir un país mejor. ¡Seamos 8, 9 o 10 millones! Porque somos el resultado de cientos de procesos migratorios que nos han hecho ser quienes somos".

SOLIDARIDAD CON PALESTINA

Tanto en la manifestación como en los discursos se ha trasladado la solidaridad de la izquierda independentista con el pueblo palestino ante la guerra de Israel en Gaza: "Tenemos una mirada internacionalista. Desde aquí, desde los Països Catalans, hoy alzamos la voz en todos los pueblos libres del mundo".

"Llega la hora de la internacional de los pueblos libres. Porque la libertad no entiende de fronteras impuestas. Porque cuando un pueblo se levanta, se encienden miles. Somos parte de una red insumisa que atraviesa desiertos, montañas y mares. Que brota en Palestina, que resiste a Venezuela", ha añadido.

TÀNIA ROS

Por su parte, la portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Tània Ros, ha dicho que el actual es un momento en el que comprometerse para luchar contra los que quieren representar el fascismo, "contundentes contra los pobres y dóciles contra los ricos", también en Catalunya.

"El pueblo catalán y su voluntad de independencia nunca pueden quedar en manos de los representantes de la internacional reaccionaria en nuestro país, de los amigos de Israel, de Le Pen, de Abascal o de Orriols", ha dicho.