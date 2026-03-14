Unas 1.500 personas se manifestan en Barcelona para exigir mejores condiciones en el ciclo educativo 0-3

Manifestantes por la mejora de las condiciones en el ciclo educativo 0-3 - PLATAFORMA 0-3

BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.500 personas, según fuentes municipales, y 3.000, según los organizadores, se han manifestado este sábado en Barcelona para reclamar mejoras en las condiciones laborales del personal del ciclo educativo de 0 a 3 años.

La manifestación, que ha comenzado ante el edificio de Correus y ha finalidado ante el Parlament, ha sido convocada por la Plataforma 0-3 de Catalunya bajo el lema "0 excusas, 3 razones: justicia, equidad y futuro".

Además de reclamar mejores condiciones para los profesionales del sector, los participantes también han defendido la reducción de la ratio de alumnos por profesor y el derecho de los niños a una educación pública, de calidad y con equidad desde el primer día de vida.