16 detenidos en Catalunya y 3 en Sevilla en el operativo contra una red de estafas financieras

Uno de los detenidos en el operativo policial - MOSSOS

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 16 personas --12 hombres y 4 mujeres-- durante el operativo contra una red de estafas financieras en el ámbito inmobiliario con entradas y registros en Rubí y Manresa (Barcelona), así como a 3 más --los principales líderes de la trama-- en Sevilla, informa la policía catalana en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El grupo operaba en todo el territorio español y un equipo de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) se ha desplazado hasta Sevilla para poder arrestar a los presuntos líderes.

El operativo sigue en marcha y no se descartan más detenciones, a pesar de que se mantiene bajo el secreto de las actuaciones.