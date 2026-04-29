Los 17 finalistas de los MWCapital Awards 2026 abordan desafíos globales a través de la tecnología

Archivo - El CEO de Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ha anunciado los 17 proyectos tecnológicos finalistas de la segunda edición de los MWCapital Awards: Technologies for a Sustainable Future, de 13 países distintos, que abordan sectores clave como la salud, la educación, la agricultura o la energía y que tienen la sostenibilidad como eje central.

La edición de este año ha registrado un incremento en la participación, lo que refleja el "acelerado ritmo de la transformación digital a nivel global y un compromiso creciente por aprovechar la tecnología para afrontar algunos de los retos sociales y medioambientales más urgentes", informa la organización este miércoles en un comunicado.

La convocatoria, cerrada en marzo, recibió 298 candidaturas de las cuales el 65% correspondían a iniciativas internacionales procedentes de 62 países y entre los finalistas hay iniciativas de India, Kenia, Nigeria, Panamá, Perú, China, Dinamarca, Pakistán, Estados Unidos y España, entre otros.

Los premios, organizados en colaboración con GSMA Foundry, B Lab Spain, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Red.es, se entregarán el próximo 18 de junio en La Pedrera de Barcelona.

FINALISTAS

Algunos de los proyectos finalistas de esta edición son la plataforma digital AgreenaCarbon (Dinamarca), que utiliza datos satelitales, IA y conocimientos a nivel de campo para medir, verificar y escalar la agricultura regenerativa; el ecosistema microbiano optimizado con IA y resistente al frío MicroHeal (China), que transforma el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales, y ChargeByte (Kenia), que ofrece centros de energía y conectividad alimentados por energía solar para comunidades con bajos ingresos en África.

También han sido reconocidos como finalistas los modelos de IA de DeepPsi (Estados Unidos), que simulan la materia cuántica para diseñar materiales con menor huella de carbono y hardware cuántico; la plataforma HeliumDoc AI (Nigeria) impulsada por IA de Helium Health que refuerza la resiliencia de los sistemas sanitarios frente al cambio climático, y la iniciativa global Internet para todos (Perú), que amplía la infraestructura móvil sostenible en zonas rurales y desatendidas.

Los finalistas españoles han sido el semáforo inteligente OmniaLight, desarrollado por el Centro Tecnológico CIRCE, que mejora la seguridad peatonal y reduce emisiones; la plataforma de IA con propósito social dIAna, creada por ILUNION, que impulsa la formación y el desarrollo profesional de los empleados, y el dispositivo de monitorización cerebral en tiempo real BraiN20, desarrollado por Time is Brain.