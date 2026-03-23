19 detenidos al caer una red de tráfico de armas y drogas este lunes, 14 de ellos en Catalunya

Un agente de los Mossos d'Esquadra se lleva a un detenido durante un operativo policial contra el tráfico internacional de armas y drogas, a 23 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El operativo policial de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Europol contra el tráfico internacional de armas y drogas que se ha desarrollado este lunes deja un balance de 19 detenidos, 14 de ellos en Catalunya, 2 en Andalucía y 3 en Bulgaria, así como 6 investigados en Grecia y la intervención de diversas armas, dinero en efectivo y drogas, informa la policía catalana en un comunicado.

Concretamente, las detenciones en Catalunya se han practicado a través de diversas entradas y registros en Teià, Barcelona, Mataró, Sabadell, Tordera (Barcelona) y Lloret de Mar (Girona); en cuanto a Andalucía, los dos detenidos han sido en Málaga, mientras que los arrestados en Bulgaria han sido capturados en Sofía.

La red, vinculada a la mafia turca y que importaba armas de fuego y exportaba marihuana a otros países, se ha desarticulado este lunes a través de diversos registros simultáneos, uno de ellos en el barrio barcelonés del Poble-sec, que se ha saldado con tres detenidos y un identificado y que ha avanzado Europa Press.

El dispositivo ha contado en total con más de 200 agentes del Grup Especial d'Intervenció, Divisió d'Investigació Criminal, Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), Brigada Mòbil (Brimo), Policía Científica, Unidad Canina y Unidad de Seguridad Ciudadana (USC), además de efectivos de Policía Nacional y Europol.

UN COCHE CON ARMAS EN JULIO

Según ha podido saber Europa Press, la red criminal que ha caído este lunes está presuntamente relacionada con unos hechos que sucedieron en Barcelona el 27 de julio de 2025, cuando dos agentes de la Guàrdia Urbana pararon a un vehículo tras seguirlo previamente al detectar una conducción anómala y hacerlo en contra dirección.

Tras identificar al autor, en el interior localizaron un arma larga, dos cortas, diversa munición, silenciadores y 3.000 euros en efectivo, por lo que el conductor quedó detenido y se incautaron las armas.

Finalmente, los Mossos mantienen la investigación abierta y no descartan practicar más detenciones.