La 1a edición del Emergim forma a 15 jóvenes vulnerables en instalación y mantenimiento de piscinas

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del proyecto Emergim, impulsado por la Fundació Fluidra, la Fundació Eveho y la Cámara de Sabadell (Barcelona), ha formado a 15 jóvenes en situación de desempleo y/o vulnerabilidad de entre 16 y 29 años en el sector de la instalación y mantenimiento de piscinas.

De los 18 participantes iniciales, 15 completaron con éxito el itinerario y 5 ya han sido contratados, mientras otras inserciones se encuentran en fase avanzada de cierre, informa la organización en un comunicado este martes.

Durante el proceso formativo, los alumnos han recibido formación teórica adaptada a los estándares del sector y han realizado prácticas con equipamiento profesional, en un entorno real de trabajo, además de contar con un acompañamiento personalizado.

Uno de los formadores de Emergim, David Planes, ha valorado el impacto del programa teniendo en cuenta las barreras que muchos participantes debían superar: "En varios casos, hablamos de jóvenes sin carnet de conducir o que necesitan procesos de contratación más acompañados, con el apoyo de entidades especializadas".

La ejecución del proyecto ha surgido de la colaboración activa de las tres entidades: la Fundació Eveho ha coordinado la selección y el acompañamiento de los jóvenes, la Cámara de Sabadell ha canalizado los recursos formativos y facilitado el vínculo con el tejido empresarial local, y la Fundació Fluidra ha definido los contenidos del itinerario e incorporado maquinaria y equipamiento profesional a la formación práctica.