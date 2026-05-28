Unos 20 docentes se concentran ante Educació al grito de 'Niubó dimisión'

Docentes concentrados ante el Departament - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 20 docentes se han concentrado ante la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat al grito de 'Niubó dimisión' y 'Niubó da la cara', después de la mesa sectorial de este jueves, que ha vuelto a acabar sin acuerdo tras más de 5 horas de negociación.

Se han concentrado en torno a las 22.10 horas, con cacerolas y silbatos, una vez ya finalizada la mesa sectorial así como el encuentro breve que ha tenido la consellera, Esther Niubó, con los sindicatos que le pedían que bajara a negociar con ellos.

Los sindicatos convocantes del ciclo de movilizaciones (Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical) han confirmado que pasarán la noche en la sede departamento y que se han emplazado con el departamento a una nueva reunión este viernes a las 10 horas.