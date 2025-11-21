200 personas participan en un simulacro de accidente entre aeronaves en el Aeropuerto de Lleida

Efectivos de los cuerpos de emergencias durante un somulacro de accidente entre aeronaves en el Aeropuerto de Lleida-Alguaire este viernes
Efectivos de los cuerpos de emergencias durante un somulacro de accidente entre aeronaves en el Aeropuerto de Lleida-Alguaire este viernes - PROTECCIÓ CIVIL
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 21 noviembre 2025 17:36

LLEIDA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat y Aeroports de Catalunya ha organizado un simulacro de accidente entre una nave comercial y una de entrenamiento este viernes por la mañana en el Aeropuerto de Lleida-Alguaire en el que han participado más de 200 personas, según ha informado Protecció Civil en un comunicado.

El ejercicio, con un balance de 17 personas heridas y 3 fallecidas, ha puesto a prueba la respuesta del aeropuerto, que ha activado su Plan de Autoprotección (PAU) en emergencia, a la vez que se ha activado el Aerocat, y ha servido para evaluar la respuesta de los cuerpos operativos y la atención a las víctimas y familiares.

En el simulacro ha participado personal del aeropuerto y efectivos de Protecció Civil, Cruz Roja, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imlcfc).

