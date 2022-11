Unas 2.000 personas inician la manifestación contra la violencia machista por el 25N en Barcelona

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La manifestación contra la violencia de machista con motivo del 25N, Día internacional contra la violencia de género, ha empezado con 2.000 participantes este viernes por la tarde convocadas por Novembre Feminista bajo el lema 'Contra las violencias machistas: acusamos y actuamos!'.

Varios centenares de personas se han empezado a reunir en paseo de Gràcia con avenida Diagonal desde las 18.00 horas y pasada media hora han empezado a bajar en dirección a la Gran Via donde se prevé la lectura de un manifiesto.

Los asistentes, la mayoría mujeres, han coreado cántico como 'No es un hecho aislado, es el patriarcado', 'Viva, viva, viva, la lucha feminista' y 'No es un arrebato, es el patriarcado'; y han sostenido pancartas con mensajes como 'No nací mujer para morir por serlo' y 'Nos queremos vivas y con vidas dignas', entre otros.