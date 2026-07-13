Unas 22.000 personas se forman en España con el proyecto 'Competencias Digitales +60'

Un señor practica con el móvil durante los talleres Competencias Digitales +60 - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Competencias Digitales +60', impulsado por Red.es y la Fundación La Caixa, ha formado a 21.987 personas mayores de 60 años en toda España para reducir la brecha digital y "favorecer su autonomía en un entorno cada vez más digitalizado".

La iniciativa, desarrollada en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta, se ha articulado a través de 2.263 talleres impartidos en 350 centros de personas mayores y organizados en 3 grandes bloques temáticos (entorno digital, gestión del tiempo libre y comunicación y redes sociales), informa la fundación en un comunicado este lunes.

Entre todas las propuestas, el taller más demandado ha sido el dedicado a los trámites por Internet, lo que refleja la "necesidad de muchas personas mayores de ganar autonomía para llevar a cabo gestiones del día a día", como pedir una cita médica, realizar trámites administrativos o efectuar compras y reservas en línea.

Los casi 22.000 participantes tenían entre 60 y 96 años y destaca la "elevada participación" de mayores de 76 años, que constituían el 29,4% del total; asimismo, 4 de cada 10 participantes contaban con estudios básicos o carecían de formación reglada.

Muchas de las personas mayores que han participado en la formación "han incorporado" a su vida cotidiana herramientas digitales que les permiten desenvolverse con mayor seguridad e independencia en ámbitos como la movilidad, el ocio, la comunicación con familiares o la realización de gestiones administrativas.

AUTONOMÍA PERSONAL

Desde la Fundación La Caixa señalan que el proyecto ha ido "más allá" de la adquisición de habilidades digitales y ha contribuido a reforzar la autonomía personal, favorecer la inclusión y crear nuevos vínculos sociales entre las personas participantes.

Para la fundación, reducir la brecha digital de las personas mayores "constituye una herramienta clave para facilitar su inclusión social y garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad cada vez más digitalizada".