26 detenidos en el operativo contra el tráfico de marihuana y tenencia de armas en Girona

Dispositivo en marcha de Mossos contra una red de cultivo de marihuana en localidades de Girona este martes - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El operativo de los Mossos d'Esquadra contra una organización criminal con epicentro en Girona dedicada al cultivo de marihuana y la tenencia de armas deja una balance de 26 personas detenidas tras practicar 27 entradas y registros, informa la policía catalana en un comunicado.

Los agentes también han intervenido diversas armas cortas y largas, pendientes de análisis por parte de la Policía Científica, y se han desmantelado 11 plantaciones de marihuana.

Los Mossos también se han incautado de grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente obtenido por el negocio de marihuana en diversos puntos de la provincia.

El despliegue policial ha contado con más de 600 efectivos policiales, con agentes de la DIC, el Grup Especial d'Intervenció (GEI), la Brigada Mòbil (BRIMO), el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Policía Científica, Unidad Canina, Medios Aéreos, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana.

Finalmente, las entradas se han practicado en las localidades de Girona, Riudarenes, Cassà de la Selva, L'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart y Salt.