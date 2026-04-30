267.000 vehículos salen de Barcelona y su área a las 20 horas en la operación salida del 1 de mayo

Archivo - Tráfico durante en la AP-7, a 17 de abril de 2025, en Sant Cugat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unos 267.000 vehículos han salido este jueves des de las 12 horas y hasta las 20 horas de Barcelona y su área metropolitana, en el primer día de la operación salida por el puente del 1 de mayo.

Representa el 46% de los 580.000 vehículos que se prevé que salgan de Barcelona y su área hasta mañana a las 15 horas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Para esta operación salida y la operación retorno del domingo, Mossos d'Esquadra desplegará un total de 1.365 efectivos y hará 1.029 controles de alcohol y drogas, velocidad y de otro tipo, y habilitará más de 100 kilómetros de medidas especiales de circulación, ordenación y regulación del tráfico.