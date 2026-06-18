28 detenidos en un operativo contra el tráfico de marihuana y blanqueo de capitales en Girona

Operativo de los Mossos en Girona para desmantelar una red de tráfico de drogas - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han desarticulado una organización especializada en el cultivo intenso de marihuana, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en la demarcación de Girona, cuyo operativo se ha saldado con 28 detenidos, 30 propiedades intervenidas y droga incautada por valor de 2 millones de euros, informan en un comunicado este jueves.

El dispositivo contó con más de 600 efectivos de la DIC, GEI, BRIMO, ARRO, Policía Científica, Unidad Canina, Medios Aéreos y Seguridad Ciudadana, que practicaron 27 entradas y registros en Girona, Riudarenes, Cassà de la Selva, L'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart y Salt.

Como resultado, se desmantelaron 14 plantaciones con más de 6.000 plantas y casi 30 kilos de cogollos de marihuana preparados para ser distribuidos, y también se localizaron e intervinieron 11 armas de fuego largas y 4 armas de fuego cortas.

En cuanto a la actividad económica de la red, se intervinieron 310.000 euros en efectivo, más de 30 inmuebles con un valor catastral de cerca de 3 millones de euros y la intervención de 19 cuentas corrientes en las que había depositados casi 200.000 euros.

INVESTIGACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2025

La investigación se inició en septiembre del 2025 a raíz de la detección de conexiones fraudulentas al suministro eléctrico asociadas a posibles plantaciones de marihuana, momento en el que los investigadores identificaron coincidencias entre titularidades de contratos y varios inmuebles, lo que permitió abrir una línea de investigación que acreditó la existencia de una estructura criminal.

El entramado operaba mediante una red de inmuebles repartidos por el territorio con plantaciones y puntos de distribución, si bien los principales investigados iniciaron la actividad, principalmente, en el barrio de Font de la Pòlvora de Girona aunque, rápidamente, ampliaron la red y se desplazaron a otros lugares de la demarcación gerundense desde donde dirigían la actividad y se coordinaban con el resto de miembros.

Además, se constató la existencia de una estructura de soporte para garantizar el continuo funcionamiento de las plantaciones, con suministro de material, logística de vehículos y control de los puntos de cultivo.

La producción se distribuía tanto dentro del territorio como hacia otros países europeos, lo que evidenciaba el carácter transnacional de la actividad.

Un total de 17 de los 28 detenidos pasaron a disposición judicial mientras que el resto de detenciones quedaron sin efecto con la obligación para las personas investigadas de personarse frente a la autoridad judicial cuando sean requeridas.