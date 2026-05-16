284 Atletas En La Cronoescalada Solidaria Del Metro De Barcelona, Que Recauda Más De 17.000 Euros - TMB

BARCELONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 284 personas han participado este sábado en la segunda edición de la cronoescalada solidaria del metro de Barcelona, una competición que consiste en subir los 419 escalones que separan el andén del vestíbulo de la parada de metro de El Coll/La Teixonera de la línea L5, una propuesta solidaria que ha recaudado, hasta el momento, más de 17.000 euros.

Organizada por la Fundació TMB y TransPerfect Mountain Challenge, los beneficios se dedicarán a la Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), aunque todavía se pueden hacer donaciones hasta el 31 de mayo, informa TMB en un comunicado.

Los participantes han iniciado el recorrido desde la estación más profunda de la red de metro (60 metros) en grupos de 24 personas y por tandas de 4 participantes cada minuto y han sido ganadores Victor Saavedra en categoría masculina y Gemma Pallarès en categoría femenina.