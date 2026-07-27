Unos 30 establecimientos ofrecen una jornada solidaria junto a Fundació Càmpings de Girona

Taller de cocina - FUNDACIÓ CÀMPINGS DE GIRONA

GIRONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 30 establecimientos dedicarán una jornada solidaria a dar a conocer Fundació Càmpings de Girona, promover el turismo regenerativo e incentivar las donaciones destinadas a financiar iniciativas sociales, ambientales y de formación en las comarcas de Girona.

Durante los meses de julio y agosto, esta campaña llegará a más de un millón de turistas, informa la Fundació en un comunicado este lunes.

La propuesta, que forma parte del programa 'We Care on Tour', se puso en marcha el pasado 20 de julio con la primera jornada solidaria celebrada en el camping Bella Terra de Blanes (Girona).

Durante la jornada, cada establecimiento adaptará la programación con el objetivo de implicar a los visitantes en una causa solidaria y entre las actividades previstas habrá carreras solidarias, actividades deportivas, manualidades, juegos de mesa, catas de vinos y espectáculos musicales, entre otras.

El presidente de la Associació de Càmpings de Girona y del Patronat de la Fundació Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha afirmado el objetivo de la entidad es que la gente del territorio "se sienta orgullosa de vivir en un municipio turístico".

"Queremos demostrar que el turismo puede generar riqueza pero también retorno social, ambiental y formativo. Debemos trabajar para que los territorios donde hay campings estén, en el futuro, mejor de lo que están hoy", ha asegurado.

El año pasado, las iniciativas solidarias impulsadas por los campings gerundenses permitieron recaudar cerca de 50.000 euros.