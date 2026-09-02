Unas 300 personas se concentran en Barcelona en apoyo a Ceuta

Concentración en favor de Ceuta en la plaza Sant Jaume de Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 300 personas se concentran a las 19:30 horas en la plaça Sant Jaume de Barcelona, ante el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat, en apoyo a Ceuta.

En la concentración, convocada para las 20 horas, ya se encuentran algunos dirigentes del PP como el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, y el líder en Barcelona, Daniel Sirera.

También en otra zona de la plaza se encuentran simpatizantes de Vox a la espera de la llegada de algunos dirigentes.

Los representantes de ambos partidos ocupan espacios diferentes en la zona y enarbolan sus propias pancartas.

En la concentración se escuchan cánticos como 'Yo soy español, español, español'; 'Pedro Sánchez hijo de puta'; 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende' o 'España cristiana y no musulmana'.

Al otro lado de la plaza Sant Jaume, separados por un cordón de Mossos d'Esquadra, se encuentra otra concentración en contra del racismo en la que participan algunos dirigentes políticos como el portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello.