Imagen de la manifestación unitaria por la educación y la vivienda - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 3.000 personas según la Guardia Urbana y 5.000 según el sindicato Ustec se movilizan este sábado en Barcelona para reclamar una educación pública y de calidad y el acceso digno a la vivienda.

La movilización, convocada por diversos sindicatos educativos y de vivienda, ha empezado en plaza Urquinaona sobre las 12.15 y a las 13.15 recorre por Via Laietana para llegar a la plaza Sant Jaume.

Cantan proclamas contra la consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, y piden destinar el 6% al sector, un aumento de salarios y reducción de ratios en las aulas.

Cuando la movilización ha pasado frente a la Prefactura Superior de la Policía Nacional, los manifestantes han exigido la "expulsión de la policía de las aulas" y han cargado cantado proclamas contra dicha profesión.

La manifestación la encabezan sindicatos educativos con una pancarta que reza 'Juntes defensant l'educació pública! Inclusiva, de qualitat i en català', mientras que el Sindicat de Llogateres está situada al final de la protesta.

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